КНДР объяснила освобождение приговоренного к лагерям студента из США

Северная Корея отпустила американского студента Отто-Фридерика Вомбиера, осужденного на 15 лет лагерей за кражу агитационного плаката, из гуманитарных соображений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

«Согласно решению Центрального суда КНДР, американский гражданин Отто Вомбиер, который отбывал наказание в виде принудительного труда, 13 июня был отправлен домой из гуманитарных соображений», — приводит агентство заявление властей КНДР.

Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР за кражу агитационного плаката. В марте того же года после публичного признания вины Верховный суд Северной Кореи приговорил Вомбиера к 15 годам лагерей за преступления против государства.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 13 июня сообщил, что Северная Корея освободила студента. Он также добавил, что в данный момент США ​продолжают переговоры с КНДР по поводу возвращения трех других задержанных американских граждан.

