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СК опроверг сообщения о завершении расследования дела против Васильевой
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СК опроверг сообщения о завершении расследования дела против Васильевой
Васильева на свободе, 11:41
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СК опроверг сообщения о завершении расследования дела против Васильевой

В Следственном комитете опровергли сообщения о завершении расследования основного дела в отношении экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявила она, отметив, что «расследование уголовного дела продолжается главным военным следственным управлением СК РФ».

Ранее, 15 июня, о прекращении расследования еще по 40 случаям хищений имущества Минобороны бывшим руководством департамента военного ведомства со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало издание «Росбалт». При этом, как уточнял собеседник издания, Васильева еще «три недели назад» успела ознакомиться с материалами следствия.

Далее обвинительное заключение, по данным источника «Росбалта», должно было уйти на утверждение в прокуратуру, а затем — в суд. Однако этого, как замечало издание, до сих пор не произошло. «По независящим от правоохранительных органов причинам этот процесс отложен на крайне неопределенный период», — сообщал собеседник издания.

В начале апреля ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник передавал, что Васильевой вернули арестованное имущество. Это решение, как пояснили агентству, было связано с тем, «что ущерб полностью возмещен». Однако позже в этот же день эту информацию опровергли в СК, заметив однако, что после проведения экспертизы имущества бывшего директора департамента Минобороны арест был снят только с картин, которые, как сочли следователи, не представляют собой никакой художественной ценности.

«Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения», — уточнили в ведомстве.

За компанию с Васильевой: кто еще получил срок по делу «Оборонсервиса» Еще 3 фото
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В мае 2015 года Евгения Васильева была признана виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны. Экс-чиновницу тогда приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, однако в связи с тем, что с 2012 года она находилась под домашним арестом, к моменту вынесения приговора Васильева отбыла уже почти половину срока.

В августе того же года осужденная подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Защитники Васильевой обосновывали его тем, что экс-глава департамента военного ведомства погасила весь ущерб перед компаниями-потерпевшими и имеет положительные характеристики из ФСИН. Прежде отец Васильевой выплатил более 216 млн руб ущерба по делу «Оборонсервиса» за всех его фигурантов. 26 августа Васильева вышла на свободу. В колонии она провела 34 дня.

Теги: расследование , СК , Евгения Васильева , "Оборонсервис"
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