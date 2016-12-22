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«Коммерсантъ» узнал об иске союза производителей водки к ФАС
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«Коммерсантъ» узнал об иске союза производителей водки к ФАС
Бизнес, 11:49
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«Коммерсантъ» узнал об иске союза производителей водки к ФАС

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) подал иск в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за нарушения конкуренции на алкогольном рынке Татарстана. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжение которой попала копия искового заявления.

Заявители подали иск в Арбитражный суд Москвы в начале июня. В СПАП считают, что власти Татарстана незаконно создали преференции единственному производителю алкоголя в регионе — АО «Татспиртпром». В заявлении представители СПАП просят признать незаконным отказ ФАС возбудить уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства. СПАП также будет добиваться признания незаконным бездействия службы. В СПАП входят производители водки «Синергия», Roust, Алкогольная сибирская группа и ГК «Кристалл-Лефортово».

В конце декабря ГК «Кристалл-Лефортово» направила письма в Росалкогольрегулирование (РАР) и ФАС с просьбой дать правовую оценку властей Татарстана и Госалкогольинспекции республики. В письме компании указано на «неформальную, но обязательную к исполнению рекомендацию» Госалкогольинспекции ко всем торговым точкам на территории Татарстана установить минимальную розничную цену за бутылку водки в размере не менее 321 руб. На федеральном уровне минимальная цена за бутылку водки составляет 190 руб. за бутылку. Преференция была сделана только для продукции местного производителя водки, отмечалось в письме. Из-за этого его алкоголь стал более доступен для потребителя.

Также в письме к РАР говорится, что «Татспиртпром» предоставляет значительные скидки ретейлерам и гарантирует им выплату ретро-бонусов. Из-за этого фактическая оптовая цена за бутылку водки снизилась до 155-156 руб., тогда как по закону должна составлять минимум 174 руб.

Представитель «Татспиртпрома» заявил РБК, что компания работает в тех же рыночных условиях, что и другие компании отрасли. «В настоящее время в торговых организациях Республики Татарстан представлена продукция всех производителей, мы не имеем информации о наличии каких-либо препятствий к этому», — заявляли РБК в пресс-службе производителя, подчеркнув, что вопрос о регулирования цен не находится в его компетенции.

В ФАС решили не возбуждать дело на «Татспиртпром», объяснив это недостатком доказательств нарушений антимонопольного законодательства. Как рассказала «Коммерсанту» замначальника контрольно-финансового управления службы Наталья Исаева, ФАС отправлял запросы в органы власти республики и представителям бизнеса. «Но даже розничные сети, к которым мы обращались, ответили, что у них нет претензий к властям Татарстана», — пояснила Исаева. Она отметила, что в апреле 2017 года по поручению руководителя ФАС Игоря Артемьева была создана рабочая группа «по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции в Татарстане». 

«Татспиртпром» в 2015 году произвел рекордные 9,4 млн декалитров алкогольной продукции. За 9 месяцев 2016 года компания увеличила выпуск продукции на 45%, став лидером российского рынка. В 2016 году «Татспиртпром» реализовал 12,15 млн декалитров продукции на сумму 46,27 млрд руб. Рост выручки составил 32%.

Теги: ФАС , Водка
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