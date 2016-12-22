В штабе Навального заявили о его «полном праве» участвовать в выборах

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный имеет «полное право» участвовать в президентской гонке в России в 2018 году. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.

Так Ярмыш отреагировала на прозвучавшее 14 июня в эфире телеканала «Дождь» заявление главы российского ЦИКа Эллы Памфиловой о том, что у главы ФБК, по ее данным, практически нет шансов быть зарегистрированным на президентских выборах. Это Памфилова объяснила судимостями Навального, заметив при этом, что она вообще «предпочитает не говорить» о главе ФБК, потому что для нее эта тема является «некой такой священной политической коровой, которую лучше не трогать». Стать кандидатом на выборах Навальный, по мнению главы ЦИКа, сможет только, если​ «вдруг произойдет какое-то чудо» и Навальный напишет кассационную жалобу.

«Алексей Навальный имеет полное право баллотироваться в соответствии с Конституцией, о чем Элле Памфиловой прекрасно известно», — заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она отметила, что, по мнению сторонников оппозиционера, глава ЦИКа и Кремль «постоянно повторяют», что Навальный «якобы лишен возможности избираться, чтобы дезориентировать людей». «Очевидно, эффекта это не имеет», — пояснила представительница главы ФБК.

«Даже несмотря на то, что Алексей месяц проведет под административным арестом, его кампания продолжается», — отметила Ярмыш, уточнив, что в поддержку выдвижения Навального «уже сейчас поставили подпись 520 тыс. человек, а волонтерами записались 120 тыс.».

Юрист ФБК Иван Жданов в беседе с РБК назвал заявление Памфиловой «политическим». Оно, как уточнил Жданов, нацелено на уменьшение интереса к избирательной кампании Навального. «В данном случае ЦИК не принимает решение», — добавил юрист, подчеркнув, что в таком случае «возможностей» для принятия решения о допуске Навального на выборы «более чем достаточно». «В том числе и кассационные жалобы, решения ЕСПЧ, Конституционный суд», — пояснил он.

«Если Памфилова называет правовые и законные механизмы «каким-то чудом», наверное, это характеризует ее как человека, который возглавляет ЦИК», — заключил собеседник РБК.