В штабе Навального заявили о его «полном праве» участвовать в выборах

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный имеет «полное право» участвовать в президентской гонке в России в 2018 году. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь оппозиционного политика Кира Ярмыш.
Так Ярмыш отреагировала на прозвучавшее 14 июня в эфире телеканала «Дождь» заявление главы российского ЦИКа Эллы Памфиловой о том, что у главы ФБК, по ее данным, практически нет шансов быть зарегистрированным на президентских выборах. Это Памфилова объяснила судимостями Навального, заметив при этом, что она вообще «предпочитает не говорить» о главе ФБК, потому что для нее эта тема является «некой такой священной политической коровой, которую лучше не трогать». Стать кандидатом на выборах Навальный, по мнению главы ЦИКа, сможет только, если «вдруг произойдет какое-то чудо» и Навальный напишет кассационную жалобу.
«Алексей Навальный имеет полное право баллотироваться в соответствии с Конституцией, о чем Элле Памфиловой прекрасно известно», — заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Она отметила, что, по мнению сторонников оппозиционера, глава ЦИКа и Кремль «постоянно повторяют», что Навальный «якобы лишен возможности избираться, чтобы дезориентировать людей». «Очевидно, эффекта это не имеет», — пояснила представительница главы ФБК.
«Даже несмотря на то, что Алексей месяц проведет под административным арестом, его кампания продолжается», — отметила Ярмыш, уточнив, что в поддержку выдвижения Навального «уже сейчас поставили подпись 520 тыс. человек, а волонтерами записались 120 тыс.».
Юрист ФБК Иван Жданов в беседе с РБК назвал заявление Памфиловой «политическим». Оно, как уточнил Жданов, нацелено на уменьшение интереса к избирательной кампании Навального. «В данном случае ЦИК не принимает решение», — добавил юрист, подчеркнув, что в таком случае «возможностей» для принятия решения о допуске Навального на выборы «более чем достаточно». «В том числе и кассационные жалобы, решения ЕСПЧ, Конституционный суд», — пояснил он.
«Если Памфилова называет правовые и законные механизмы «каким-то чудом», наверное, это характеризует ее как человека, который возглавляет ЦИК», — заключил собеседник РБК.