Индексы Московской биржи упали после одобрения Сенатом США новых санкций

Основные индексы Московской биржи после открытия торгов 15 июня 2017 года снизились на фоне сообщений о том, что Сенат США одобрил проект закона о введении новых экономических санкций в отношении России.

«Рублевый» индекс ММВБ в первые минуты торгов опустился до отметки 1815,32 пункта, что примерно на 1,25% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим «валютный» индекс РТС снизился до отметки 994,9 пункта, что на 1,86% ниже уровня закрытия торгов среды.

Основными «драйверами» падения стали акции таких компаний, как «Полюс», «Мечел» и ММК.