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ИГ начало штурмовать бывшую «крепость» Усамы бен Ладена
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ИГ начало штурмовать бывшую «крепость» Усамы бен Ладена
Политика, 09:43
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ИГ начало штурмовать бывшую «крепость» Усамы бен Ладена

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) начали штурм бывшей «крепости» Усамы бен Ладена в Афганистане Тора-Бора. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на местную полицию.

Газета отмечает, что ранее пещерный комплекс находился под контролем боевиков террористической группировки «Талибан» (запрещена в России). Как сообщают местные жители, террористы вынуждены были покинуть крепость после нападения ИГ. Талибы при этом не оказывали никакого сопротивления.

«ИГ захватило Тора-Бора и территории вокруг него», — сказал собеседник издания в полиции.

Член правления парламента Хазарт Али, который в 2001 году помог американским военным освободить Тора-Бора от «Аль-Каиды» (запрещена в России), заявил изданию, что наступление боевиков ИГ было вызвано ударом США «крупнейшей неядерной бомбой» GBU-43/B по их системе тоннелей в апреле этого года. После удара ИГ решило перенести свое убежище в Тора-Бора. Хазар Али также отметил, что в штурме пещерного комплекса участвовали около 1000 боевиков. Он подчеркнул, что информировал правительство о наступлении террористов, однако оно «не обратило внимание».

Вооруженные силы США 13 апреля сбросили на позиции боевиков «Исламского государства» бомбу GBU-43/B, известную также как Mother of All Bombs («Мать всех бомб»). В Белом доме заявили, что целью удара была система тоннелей, которую использовали боевики ИГ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится ударом США по позициям ИГ. Он назвал произошедшее «очень-очень удачной миссией», подчеркнув, что удар был совершен по его приказу.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что тоннели, по которым был нанесен удар, были построены за счет Штатов. В своем Twitter он выложил скриншот статьи The New York Times от 2005 года, в которой говорится, что комплекс Тора-Бора был построен в 1980-х годах за счет ЦРУ.

Теги: ИГ , Усама бен Ладен , Тора-Бора
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