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Владимир Путин предостерег Вашингтон от превращения в халифат
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Владимир Путин предостерег Вашингтон от превращения в халифат
Политика, 08:50
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Владимир Путин предостерег Вашингтон от превращения в халифат

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что возникновение халифата в России невозможно, и предостерег от этого Вашингтон, передает ТАСС.

«Будет ли в Москве халифат?» — задал вопрос Оливер Стоун.

«Ну, уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — сказал президент России.

Во время разговора Путин заявил, что «ни одна мировая религия не может быть источником зла». Он упомянул, что в исламе «много направлений, течений», а между двумя сторонниками двух основных направлений — шиитами и суннитами — «есть глубокие противоречия». «Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — сказал он.

Как Оливер Стоун стал видеобиографом Владимира Путина
Политика

В этом интервью Путин также прокомментировал принятие так называемого «пакета Яровой». По его словам, принятие этого закона обоснованно и необходимо в борьбе с терроризмом, так как в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» воюет порядка 10 тыс. человек из России и стран СНГ, у которых есть «связи в России».

Режиссер Оливер Стоун снял документальный фильм о Владимире Путине. Премьера первой части фильма состоялась в США на телеканале Showtime в ночь на 13 июня. Всего в этом фильме четыре части.

В России права на показ «Интервью с Путиным» приобрел «Первый канал». Фильм будет показан с 19 по 22 июня.

Теги: Россия , США , Владимир Путин , интервью , Оливер Стоун , халифат
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