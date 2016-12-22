Умер писатель Баян Ширянов

В Москве на 53-м году жизни скончался писатель Баян Ширянов (Кирилл Воробьев).Cиделка писателя Наталья Ламанова в беседе с РБК подтвердила, что писатель скончался в больнице в 03:00 мск 15 июня.

«Он находился в 31-й городской больнице, у него открылось сосудистое кровотечение. Заключение мы пока не получили, причин смерти может быть две: либо от проблем с сосудами, либо от цирроза печени», — пояснила сиделка. По ее словам, у Воробьева остался десятилетний сын, который живет за границей с бывшей женой писателя. Ламанова сообщила, что «сейчас идет подготовка к похоронам, где они будут проходить, пока неизвестно».

Ранее сообщение о смерти Ширянова было опубликовано в группе Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова в Facebook. Работники фонда в 2015 году организовали сбор средств на лечение Ширяева и помогали в уходе за писателем.

По данным сообщества, писатель скончался ночью в больнице от цирроза печени. В 2015 году Ширянову был поставлен диагноз «энцефалопатия мозга». До мая 2015 года он находился в больнице, а затем был выписан для лечения на дому. В мае 2017 года Ширянов снова попал в больницу с диагнозом «цирроз печени».

Настоящее имя Баяна Ширянова — Кирилл Воробьев. Его первые тексты были опубликованы в интернете в 1990-е годы. Одним из самых известных произведений Ширянова является цикл «Пилотажи». В него входят три произведения «Низший пилотаж», «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж», рассказывающие о жизни московских наркоманов.