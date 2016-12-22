В Госдуму внесут законопроект о запрете ночных перевозок пассажиров

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о запрете ночных пассажирских перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщил депутат фракции ЛДПР Юрий Волков на своей странице в Facebook.

После аварии в Забайкалье «мы вновь обращаемся к предложению председателя ЛДПР Владимира Жириновского о полном запрете ночных пассажирских перевозок», — написал он.

Волков отметил, что в последнее время в разных регионах России произошли множество аварий, которые «унесли десятки человеческих жизней». Причины могут быть разные, в том числе состояние дорог, ошибка водителя или неисправность автомобиля, сказал он. «Но часто их роднит одно обстоятельство — ночь», — подчеркнул депутат.

ДТП с автобусом произошло в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м км трассы Иркутск — Чита 11 июня. Автобус марки Kia Grandbird, в салоне которого находился 51 пассажир, съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате происшествия 14 человек погибли, еще 35 были госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В Следственном комитете позднее сообщили, что авария произошла на крутом повороте трассы, где не было бордюрного ограждения.

