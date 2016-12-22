Путин рассказал о постоянном контакте с Обамой по кризису на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что находился в постоянном контакте с бывшим президентом США Бараком Обамой по ситуации на Украине после начала кризиса. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Отрывок фильма телеканал Showtime​ опубликовал на своем YouTube-канале.

«Можно сказать, что мы постоянно были в контакте по телефону» c Обамой, сказал он. «У нас разные были оценки, да и сейчас они разные по поводу причин кризиса на Украине и его хода», — отметил глава государства.

Он добавил, что по-прежнему ведет разговор с Обамой и несколько дней назад обсудил с ним проблемы двухсторонних отношений России и США и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Диалог носит деловой характер. Диалог заинтересованный, не конфронтационный совсем», — подчеркнул Путин. Он отметил, что бывший президент США «тоже думает, оценивает реальную ситуацию». «Мы находим точки соприкосновения по некоторым сложным вопросам. Это полезный диалог», — заключил российский лидер.

Барак Обама неоднократно заявлял, что Россия ведет «агрессивную политику» в отношении Украины. Он также выражал поддержку Украине, которая «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».