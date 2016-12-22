На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 12 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 км. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, шлейф распространяется в юго-западном и северо-восточном направлениях от Шивелуча. Выпадение пепла зафиксировано в населенном пункте Ключи, который расположен на расстоянии 51 км от исполина, говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что население поселка Ключи о выпадении пепла оповестили. «На случай усиления пеплопада в населенном пункте имеется достаточное количество респираторов», — отмечается в сообщении

Не исключено, что пепловое облако может достичь населенных пунктов Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных районов, добавили в ведомстве. В случае выпадения пепла жителям этих районов в МЧС рекомендовали не выходить на улицу.

Вулкану присвоен «красный код авиационной опасности». Это значит, что мелкие частицы пепла могут попасть в механизмы самолетов и вертолетов, которые пролетают поблизости, отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что руководители местных авиационных компаний предупреждены о возможной опасности.