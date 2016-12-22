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Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах
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Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах
Политика, 00:46
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Памфилова исключила регистрацию Навального на президентских выборах

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального практически нет шансов стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах из-за его судимости. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Дождь».

При этом Памфилова не исключила, что может «вдруг произойти какое-то чудо, и он [Алексей Навальный] напишет кассационную жалобу». «Я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать», — отметила она. «Он в каких-то особенных привилегированных условиях, наверное», — пояснила глава ЦИК.

Навальный «позиционирует себя определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь быть некорректной», сказала Памфилова. Она также отметила, что не имеет права высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах, поскольку возглавляет структуру, которая обязан кандидатов регистрировать.

В начале мая зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что для того, чтобы Алексей Навальный смог участвовать в президентских выборах в качестве кандидата, ему необходимо обжаловать приговор, чтобы у него появилось пассивное избирательное право. «Другого способа нет. Будет другое решение — будут другие действия Центральной избирательной комиссии», — отмечал Булаев.

Новые условные сроки по делу «Кировлеса» за хищение 16 млн руб. путем растраты Алексей Навальный и второй фигурант Петр Офицеров получили в начале февраля. Ленинский суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно, а Офицерова — к четырем. В мае Кировский областной суд подтвердил приговор.

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявлял, что его подзащитный намерен пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на приговор. Первая судебная инстанция, по словам защитника, «проигнорировала политический характер преследования» и «нормы европейского права». Суд отказался допрашивать свидетелей и проводить экспертизы, отмечал он.

В апреле глава ФБК в своем блоге сообщил, что более 300 тыс. человек заявили о готовности отдать свою подпись для поддержки кандидатуры Навального на выборы. 

 



 




 

Теги: Алексей Навальный , Элла Памфилова , Выборы
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