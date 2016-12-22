Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,59 57,12 EUR Нал. 64,85 64,17 USD Бирж. 57,44 +0,46 EUR Бирж. 64,45 +0,56 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1838,32 -1,23% РТС 1013,78 -1,67% Brent 46,96 -2,63% DJIA 21376,46 +0,23% Nasdaq 6195,54 -0,40% FTSE 7474,40 -0,35%
Суд продлил арест Гайзера до 19 сентября
Лента новостей
Суд продлил арест Гайзера до 19 сентября 14 июн, 23:59, Политика Силуанов рассказал о влиянии повышения ставки ФРС США на экономику России 14 июн, 23:15, Финансы В доме стрелка из Кратово обнаружили сгоревшие человеческие останки 14 июн, 22:25, Общество Сенат США одобрил расширение санкций против России 14 июн, 22:06, Политика Полгода после штурма: что дало России взятие Алеппо 14 июн, 22:04, Политика Дворкович поручил доработать проект о системе налогообложения на нефть 14 июн, 21:45, Экономика Лидер британских либерал-демократов ушел в отставку из-за религии 14 июн, 21:39, Политика Ядерный кризис: почему переговоры о разоружении зашли в тупик 14 июн, 21:39, Политика При стрельбе в Сан-Франциско погибли четыре человека 14 июн, 21:37, Общество ЦБ резко ограничит круг покупателей сложных финансовых продуктов 14 июн, 21:23, Финансы Суд продлил арест подельникам Шакро Молодого 14 июн, 21:14, Общество Российская «дочка» Apple выполнила предписание ФАС по ремонту iPhone 14 июн, 21:11, Технологии и медиа ФРС США повысила базовую ставку второй раз в этом году 14 июн, 21:02, Финансы Суд лишил менеджеров «Башнефти» вознаграждений на 2,6 млрд руб. 14 июн, 20:59, Бизнес В ООН сообщили о гибели 300 человек от авиаударов коалиции США в Ракке 14 июн, 20:52, Политика Нейросеть для вкладчика: как работает «умный» сервис для подбора депозита 14 июн, 20:38, Деньги Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы 14 июн, 20:37, Политика Лучшим фильмом на «Кинотавре» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова 14 июн, 20:30, Общество  Конфликт интересов: кто ищет «руку Москвы» в кармане Дональда Трампа 14 июн, 20:26, Политика «Победа» обжаловала в Верховном суде установку видеокамер в самолетах 14 июн, 20:18, Бизнес Архитектурное бюро Zaha Hadid подготовит заявку на участие в реновации 14 июн, 20:16, Бизнес Леонид Слуцкий обратился к фанатам «Халл Сити» на английском языке 14 июн, 20:13, Спорт США перебросили в южную Сирию системы реактивного залпового огня 14 июн, 20:10, Политика Обвиняемого в распылении газа 12 июня оставили под стражей на два дня 14 июн, 20:09, Общество В Сан-Франциско произошла стрельба 14 июн, 20:06, Общество Российский авиалайнер МС-21 совершил второй полет 14 июн, 19:51, Бизнес  Число жертв пожара в лондонской высотке выросло в два раза 14 июн, 19:46, Общество  Райффайзенбанк выкупил пакет ВЭБа в калийной «дочке» «Акрона» 14 июн, 19:43, Бизнес
Суд продлил арест Гайзера до 19 сентября
Политика, 14 июн, 23:59
0
Суд продлил арест Гайзера до 19 сентября

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, который обвиняется в мошенничестве, до 19 июня. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

По его словам, следователи не представили суду достаточных оснований для продления Гайзеру срока содержания под стражей до 21 месяца. Защитник отметил, что следственные действия давно закончены, а изучение материалов займет еще полгода. «Считаем возможным поднять вопрос о чрезмерных сроках содержания подзащитного под стражей до окончательного разрешения дела», — сказал он.

Леонтьев отметил, что Гайзер просил перевести его под домашний арест для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, поскольку «следствие не может обеспечить ему ежедневное ознакомление в СИЗО».

Адвокат добавил, что Мосгорсуд также продлил срок содержания под стражей и под домашним арестом еще 11 фигурантам по этому делу до 19 и 20 сентября.

Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года. Его обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, которые были получены преступным путем.

Вместе с ним под следствие попал экс-руководитель Коми, бывший сенатор Владимир Торлопов. По данным следствия, Торлопов и Гайзер создали преступное сообщество из чиновников региона и участвовали в мошенничестве в особо крупном размере. Всего по делу проходят 19 человек.

 

Теги: суд , Коми , Вячеслав Гайзер
Главное
Сенат США одобрил расширение санкций против России Политика
Материалы по теме
Экс-глава службы по тарифам Коми получил 4,5 года колонии по делу Гайзера Политика
СК опроверг сообщения о снятии с Гайзера обвинения по делу о даче взятки Политика
СК снял обвинения с Гайзера по делу о даче взятки Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку