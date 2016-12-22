Суд продлил арест Гайзера до 19 сентября

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру, который обвиняется в мошенничестве, до 19 июня. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил его адвокат Вячеслав Леонтьев.

По его словам, следователи не представили суду достаточных оснований для продления Гайзеру срока содержания под стражей до 21 месяца. Защитник отметил, что следственные действия давно закончены, а изучение материалов займет еще полгода. «Считаем возможным поднять вопрос о чрезмерных сроках содержания подзащитного под стражей до окончательного разрешения дела», — сказал он.

Леонтьев отметил, что Гайзер просил перевести его под домашний арест для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, поскольку «следствие не может обеспечить ему ежедневное ознакомление в СИЗО».

Адвокат добавил, что Мосгорсуд также продлил срок содержания под стражей и под домашним арестом еще 11 фигурантам по этому делу до 19 и 20 сентября.

Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года. Его обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, которые были получены преступным путем.

Вместе с ним под следствие попал экс-руководитель Коми, бывший сенатор Владимир Торлопов. По данным следствия, Торлопов и Гайзер создали преступное сообщество из чиновников региона и участвовали в мошенничестве в особо крупном размере. Всего по делу проходят 19 человек.



