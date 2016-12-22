Дворкович поручил доработать проект о системе налогообложения на нефть

Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил Минэнерго и Минфину совместно с отраслевыми компаниями доработать и внести в правительство проект о новой системе налогообложения нефтяной отрасли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.

Дворкович сделал поручение по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики. «Еще одним пунктом повестки стал вопрос о новой системе налогообложения нефтяной отрасли и налоговых мерах стимулирования разработки обводненных месторождений» — говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго попросило оставить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль в 2018 году на уровне 2017 года. Министерство считает дальнейшее повышение нагрузки чрезмерным. Дополнительные изъятия также планируется оставить на уровне 2017 года (150 млрд руб.) и ввести четыре-пять лет фискальной стабильности для отрасли.

Министр энергетики Александр Новак 2 июня сообщил, что Минэнерго и Минфин согласовали позиции по налогообложению отрасли и внесли законопроект в правительство.

Согласно решению правительства от 2016 года, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти должен был быть увеличен на 306 руб. на тонну в 2017 году, на 357 руб. в 2018 году и на 428 руб. в 2019 году.