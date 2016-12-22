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В ООН сообщили о гибели 300 человек от авиаударов коалиции США в Ракке
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В ООН сообщили о гибели 300 человек от авиаударов коалиции США в Ракке
Война в Сирии, 20:52
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В ООН сообщили о гибели 300 человек от авиаударов коалиции США в Ракке

С марта этого года в боях за город Ракка в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, погибли не менее 300 мирных жителей. Об этом, как передает Reuters, сообщила ​комиссия по расследованию преступлений в Сирии при Совете ООН по правам человека.

Председатель комиссии Пауло Пинейро сообщил, что после начала наступления сил сирийской оппозиции на Ракку авиаудары в этом районе стали более интенсивными. «По мере того как эта операция набирает обороты, жители, живущие в городе под гнетом «Исламского государства» (запрещенная в России организация. — РБК), сталкиваются с чрезвычайной опасностью, которая связана с многочисленными авиаударами», — подчеркнул он.

По данным комиссии, которые привела одна из ее членов Карен Абузейд, с марта в районе Ракки погибли по меньшей мере 300 человек. Из них около 200 погибли в населенном пункте Аль-Мансур близ Ракки. Кроме того, по оценкам комиссии, из-за продолжающихся боев 160 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В конце апреля американская коалиция официально признала гибель 352 гражданских с 2014 года в авиаударах. В это число были включены погибшие как в Сирии, так и в Ираке.

В конце мая власти Сирии обвинили коалицию в гибели 20 мирных жителей при авиаударе в районе Ракки. 28 мая Дамаск направил в ООН жалобу из-за продолжающихся ударов с воздуха.

Город Ракка считается неофициальной столицей ИГ. В апреле он был окружен отрядами сирийской оппозиции, в состав которой входят курдские формирования. Сирийские курды  6 июня​ заявили о начале штурма города.

Теги: ООН , Сирия , Ракка
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