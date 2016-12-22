Росгвардия отчиталась о действиях ОМОНа во время митинга 12 июня

Главное управление Росгвардии по Москве выпустило заявление, в котором утверждается, что сотрудники ОМОНа во время антикоррупционной акции в Москве 12 июня действовали строго в рамках закона, передает ТАСС.

«Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы неправомерных действиях сотрудников ОМОНа при задержании нарушителей общественного порядка, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В Росгвардии подчеркнули, что сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве 12 июня «действовали в строгом соответствии с законом», а любые «попытки посягательства» на жизнь и здоровье сотрудников ведомства будут «незамедлительно и жестко пресекаться», а виновные — привлекаться к ответственности, «вплоть до уголовной».

Работавшие на несанкционированной акции корреспонденты сообщали о жестких действия ОМОНа — протестующих, которые скандировали политические лозунги, при задержании тащили по земле, применяли против них дубинки.

В понедельник, 12 июня, в Москве и других городах России прошли митинги оппозиции. Во время протестной акции от распыления перцового аэрозоля пострадал сотрудник Росгвардии, у которого медики диагностировали ожог глаза. Распылившего газ задержали

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Задержанным оказался несовершеннолетний подросток. Его мать Ольга Галяшкина рассказала РБК, что ее сын постоянно носит газовый баллончик с собой. «Когда он был маленький, на него напала собака. Поэтому он носит баллончик с собой всегда», — пояснила она. По ее мнению, он распылил газ на Тверской, поскольку «решил идти до конца в противостоянии власти».

Оппозиционные митинги в Москве и Санкт-Петербурге закончились массовыми задержаниями.

После окончания митинга «ОВД-Инфо» сообщил о более чем 850 задержанных в Москве, МВД — о 150 задержанных. В Санкт-Петербурге МВД заявило о 500 задержанных. Кроме того, по официальным данным, в Москве были задержаны 136 несовершеннолетних, в Санкт-Петербурге ​— 73.