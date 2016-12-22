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Центробанк предложит новые ограничения для процентов по микрозаймам
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Центробанк предложит новые ограничения для процентов по микрозаймам
Экономика, 18:07
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Центробанк предложит новые ограничения для процентов по микрозаймам

Этой осенью Центробанк (ЦБ) предложит новые ограничения для процентов по микрозаймам. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По словам Чистюхина, ЦБ намерен сократить размер процентов по отношению к займу. «Встал вопрос, чтобы еще дальше сократить 3Х и 2Х (отношение процентов к займу. — РБК), например, 2,5Х и 1,5Х либо 2Х и 1,5Х. Для этого нам нужно получить ту отчетность, которая поступит к нам по итогам первого полугодия, эта отчетность покажет, как работают эти 3Х и 2Х», — рассказал он.

Зампред ЦБ уточнил, что банк намерен выдвинуть свои предложения в срок, установленный ранее президентом — до 1 ноября.

Как пояснил в разговоре с РБК президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, сейчас уровень долговой нагрузки может максимально в три раза превышать сумму кредита. «Госдума предлагает снижение предельных совокупных платежей по микрозаймам до полутора раз. Допускаю, что уже в июле этот законопроект будет внесен в Госдуму на рассмотрение», — предположил он.

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Исполнительный директор кредитной организации CarMoney Ольга Молькова отметила РБК, что при ужесточении регулирования в легальном секторе ЦБ также должен обращать внимание на микрофинансовые организации серой зоны. «Ужесточение надзора должно проходить плавно и равномерно, и чем жестче мы будем регулировать белых игроков, тем больше у них будет соблазна совершить переход в серую зону. Потому что правила выживания рынка сейчас таковы: порог входа игроков в серый рынок существенно ниже, чем в белый, при этом маржинальность серого бизнеса существенно выше белого, и, следовательно, он более привлекателен», — отметила она.

В апреле президент Владимир Путин предложил ужесточить требования к микрофинансовым организациям. Он предложил увеличить наказание за нарушения на рынке микрозаймов.

В конце мая Госдума предложила ограничить предельный размер процентной ставки по микрозаймам уровнем в 150%. При этом сейчас, как сообщала газета «Коммерсантъ», среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов составляют 599,3%, а предельные значения могут достигать 799%.

Теги: Центробанк , проценты , микрозаймы
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