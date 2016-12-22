Суд отменил штраф Политехническому музею за организацию детских кружков

Политехнический музей в суде добился отмены штрафа за организацию образовательных кружков без лицензии. Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального директора музея по просветительской и образовательной работе Иван Боганцев.

Штраф музею был назначен в ноябре 2016 года. Причиной стало то, что при Политехническом музее действовали образовательные кружки, несмотря на то, что он не имел лицензии на образовательную деятельность. В частности, интерес прокуратуры вызвали занятия в научном кружке «Юный медик».

Как подчеркнул Боганцев, наложение штрафа и запрет на образовательную деятельность нанес серьезный удар по детским научным кружкам. «Это решение поставило под удар не столько нас — мы большой музей и могли бы при желании получить лицензию — сколько огромное количество небольших секций, кружков, клубов, часто меняющих педагогический состав, помещение и прочее», — подчеркнул он.

Однако, по словам Боганцева, музею удалось выиграть аппеляцию на это решение, поданную в Мосгорсуд. «Судья согласился с тем, что деятельность Политеха «не является деятельностью по реализации образовательных программ, по итогам организуемых циклов лекций не выдается итогового документа об образовании, а деятельность в указанной части осуществляется в рамках культурно-просветительской деятельности, которая не подлежит лицензированию», — рассказал Боганцев.

Политехнический музей был создан в Москве в 1872 году. В 1991 году он был объявлен особо ценным объектом российского культурного наследия. При музее действуют научные лаборатории для детей и подростков, так называемый «Университет детей» и научный лекторий.