СКР завершил расследование в отношении администратора «групп смерти»

Следственный комитет (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении администратора одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) в Санкт-Петербурге. Будейкин обвиняется в по статьям о доведении до самоубийства и покушении на него по ст. 110, ч. 3 ст. 30, ст. 110 Уголовного кодекса. Об этом говорится на сайте следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае прошлого года в Москве и Московской области через соцсеть «ВКонтакте» пропагандировал суицид среди несовершеннолетних и склонял их к его совершению. Среди пострадавших 15-летняя жительница Астрахани и «школьница 2000 года рождения» из Тюменской области, отмечают в ведомстве.

​Как сообщают следователи, правоохранительные органы собрали «достаточно» доказательств для утверждения обвинительного заключения. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Будейкина​ в марте 2017 года.

Тема «групп смерти» начала обсуждаться в 2016 году, когда «Новая газета» выпустила материал, в котором рассказывалось о закрытых группах «ВКонтакте», где подростков призывали к суицидам. По данным издания, с ноября 2015 года по апрель 2016 года более сотни детей, которые состояли в группах, покончили с собой.