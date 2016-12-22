Орешкин рассказал об «уникальной точке» экономики России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что российская экономика находится в «уникальной точке», в которой нет структурных дисбалансов и перегревов. Об этом он рассказал на встрече с зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжаном Пином, сообщает ТАСС.

«Сейчас у нашей экономики на самом деле очень уникальная точка. Если прогнозировать ее структуру, состояние рынков, то можно отметить, что ни структурных дисбалансов, ни перегревов в отдельных сегментах российской экономики не наблюдается», — сообщил Орешкин. По его словам, Россия пережила «два непростых года, связанных с адаптацией к снижению цен на нефть». Орешкин отметил, что текущий год начался с положительной тенденции в товарообороте между Россией и Китаем, добавив, что это будет способствовать началу новой фазы экономического роста России.

Ранее первый зампред Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева в интервью РБК 2 июня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала о переходе российской экономики «в новую стадию». При этом она отметила, что ЦБ не видит минусов для российской экономики в досрочном достижении показателей инфляции.

По словам Юдаевой, российская экономика растет быстрее ожиданий и переходит в новую стадию — экономики с достаточно низким уровнем инфляции. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 15 мая в годовом выражении составила 4%. Этот показатель соответствует цели ЦБ на конец 2017 года.