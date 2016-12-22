Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,76 EUR Нал. 64,44 63,82 USD Бирж. 56,97 -0,01 EUR Бирж. 64,23 +0,34 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1844,87 -0,88% РТС 1020,78 -0,99% Brent 47,85 -0,79% DJIA 21329,54 +0,01% Nasdaq 6218,08 -0,04% FTSE 7509,41 +0,12%
Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру
Лента новостей
Депутаты поддержали запрет анонимности в мессенджерах 17:30, Технологии и медиа Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии 17:24, Общество СКР завершил расследование в отношении администратора «групп смерти» 17:14, Общество Быть в шоколаде: как сделать ручное производство сладостей массовым 17:14, Свое дело Украинские СМИ анонсировали встречу Трампа и Порошенко 17:11, Политика В Пензенской области завели дело на проигравшего 1 млн руб. инкассатора 17:06, Общество Спецслужбы Украины запретили блогеру Варламову въезд на территорию страны 17:02, Общество На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня задержали 73 подростка 17:02, Общество Полиция освободила задержанного на акции против реновации Митрохина 17:00, Политика Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения 16:57, Политика «Роснефть» вместе с партнерами вложит в освоение шельфа около $8,4 млрд 16:45, Бизнес Структура Сбербанка получит за долги турецкого девелопера 16:43, Бизнес На Украине изменили название клуба премьер-лиги в рамках декоммунизации 16:40, Спорт Купающихся в неположенных местах в Подмосковье начнут штрафовать 16:39, Общество Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру 16:38, Политика Суд на Украине отказался отменять указ Порошенко о блокировке «ВКонтакте» 16:36, Политика Орешкин рассказал об «уникальной точке» экономики России 16:32, Экономика Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке 16:11, Политика В США задержали ранившего конгрессмена стрелка 16:10, Политика Федерация бокса России рассказала о задержании сборной на границе Украины 16:04, Спорт Минобороны опровергло сообщения о взрывчатке на базе Северного флота 16:00, Общество Трамп назвал раненого конгрессмена своим другом 15:57, Политика Полиция начала проверку сообщения о краже скрипки Страдивари в Москве 15:51, Общество В Анкаре в результате взрыва в промышленной зоне погибли два человека 15:46, Общество СМИ узнали о задержке сделки по Brexit из-за пожара в многоэтажке Лондона 15:42, Политика  МЭА предсказало рост поставок нефти конкурентами ОПЕК в 2018 году 15:41, Экономика HRW обвинила коалицию США в применении фосфорных бомб в Сирии 15:27, Общество Друга Трампа из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе 15:21, Политика
Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру
Политика, 16:38
0
Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру

Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьер-министру Мариано Рахою. Об этом сообщает местная газета ​La Vanguardia.

Как сообщает Associated Press, инициатива вынести вотум недоверия принадлежала коалиции левых сил «Объединившись, мы можем», которая обратила внимание на сообщения о коррупции в правящей Народной партии.

По данным ​La Vanguardia, предложение поддержали лишь 82 конгрессмена, против проголосовали 170 членов нижней палаты. Еще 97 парламентариев воздержались. Для вынесения вотума в его поддержку должны были проголосовать не менее 176 из 350 депутатов.

После принятия решения глава правительства заявил о том, что «рад продолжить свою работу», а также отметил «хорошие показатели» в экономике страны, которые позволили «сохранить стабильность»​ в Испании.

Конгресс депутатов Испании утвердил кандидатуру лидера «Народной партии» Мариано Рахоя на должность премьер-министра страны в октябре прошлого года. Как сообщал Reuters, ему приписывали ведущую роль в помощи Испании «отойти от края пропасти экономического кризиса».

Теги: Испания , парламент Испании
Главное
Друга Трампа из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе Политика
Материалы по теме
На испанском курорте автомобиль врезался в толпу пешеходов Общество
Испания отправила Израилю ноту из-за подаренного Медведеву беспилотника Политика
Испания объявила в международный розыск депутата Владислава Резника Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку