Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру

Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьер-министру Мариано Рахою. Об этом сообщает местная газета ​La Vanguardia.

Как сообщает Associated Press, инициатива вынести вотум недоверия принадлежала коалиции левых сил «Объединившись, мы можем», которая обратила внимание на сообщения о коррупции в правящей Народной партии.

По данным ​La Vanguardia, предложение поддержали лишь 82 конгрессмена, против проголосовали 170 членов нижней палаты. Еще 97 парламентариев воздержались. Для вынесения вотума в его поддержку должны были проголосовать не менее 176 из 350 депутатов.

После принятия решения глава правительства заявил о том, что «рад продолжить свою работу», а также отметил «хорошие показатели» в экономике страны, которые позволили «сохранить стабильность»​ в Испании.

Конгресс депутатов Испании утвердил кандидатуру лидера «Народной партии» Мариано Рахоя на должность премьер-министра страны в октябре прошлого года. Как сообщал Reuters, ему приписывали ведущую роль в помощи Испании «отойти от края пропасти экономического кризиса».