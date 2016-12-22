Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,28 56,76 EUR Нал. 64,44 63,83 USD Бирж. 56,97 -0,01 EUR Бирж. 64,23 +0,34 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1845,71 -0,84% РТС 1020,66 -1,00% Brent 47,88 -0,73% DJIA 21331,06 +0,01% Nasdaq 6218,17 -0,04% FTSE 7510,52 +0,13%
В США задержали ранившего конгрессмена стрелка
Лента новостей
Депутаты поддержали запрет анонимности в мессенджерах 17:30, Технологии и медиа Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии 17:24, Общество СКР завершил расследование в отношении администратора «групп смерти» 17:14, Общество Быть в шоколаде: как сделать ручное производство сладостей массовым 17:14, Свое дело Украинские СМИ анонсировали встречу Трампа и Порошенко 17:11, Политика В Пензенской области завели дело на проигравшего 1 млн руб. инкассатора 17:06, Общество Спецслужбы Украины запретили блогеру Варламову въезд на территорию страны 17:02, Общество На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня задержали 73 подростка 17:02, Общество Полиция освободила задержанного на акции против реновации Митрохина 17:00, Политика Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения 16:57, Политика «Роснефть» вместе с партнерами вложит в освоение шельфа около $8,4 млрд 16:45, Бизнес Структура Сбербанка получит за долги турецкого девелопера 16:43, Бизнес На Украине изменили название клуба премьер-лиги в рамках декоммунизации 16:40, Спорт Купающихся в неположенных местах в Подмосковье начнут штрафовать 16:39, Общество Парламент Испании проголосовал против вынесения вотума недоверия премьеру 16:38, Политика Суд на Украине отказался отменять указ Порошенко о блокировке «ВКонтакте» 16:36, Политика Орешкин рассказал об «уникальной точке» экономики России 16:32, Экономика Бизнесмен Сергей Михайлов подал в суд на Навального из-за фильма о Чайке 16:11, Политика В США задержали ранившего конгрессмена стрелка 16:10, Политика Федерация бокса России рассказала о задержании сборной на границе Украины 16:04, Спорт Минобороны опровергло сообщения о взрывчатке на базе Северного флота 16:00, Общество Трамп назвал раненого конгрессмена своим другом 15:57, Политика Полиция начала проверку сообщения о краже скрипки Страдивари в Москве 15:51, Общество В Анкаре в результате взрыва в промышленной зоне погибли два человека 15:46, Общество СМИ узнали о задержке сделки по Brexit из-за пожара в многоэтажке Лондона 15:42, Политика  МЭА предсказало рост поставок нефти конкурентами ОПЕК в 2018 году 15:41, Экономика HRW обвинила коалицию США в применении фосфорных бомб в Сирии 15:27, Общество Друга Трампа из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе 15:21, Политика
В США задержали ранившего конгрессмена стрелка
Политика, 16:10
0
В США задержали ранившего конгрессмена стрелка

В американском штате Виргиния полиция задержала стрелка, открывшего огонь во время тренировки по бейсболу, в результате чего пострадал конгрессмен Стив Скализ. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, огонь из автоматического оружия открыл неизвестный мужчина. По данным газеты The Washington Post, нападавший был ранен сотрудниками охраны при задержании. Полиция сообщает, что стрелок был задержан и не представляет угрозы.

В результате стрельбы был ранен в бедро член конгресса США, республиканец Стив Скализ. Также ранение получил помощник конгрессмена. По данным газеты The Washington Post, нападавший также ранил офицера полиции. Об этом газете сообщил очевидец.

Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал произошедшую в Виргинии стрельбу. «Республиканец Стив Скализ от штата Луизиана, верный друг и патриот, был тяжело ранен, но полностью восстановится. Наши мысли и молитвы с ним», — написал президент США.

Теги: стрельба , американский конгрессмен , конгресс США
Главное
Друга Трампа из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе Политика
Материалы по теме
Друга Трампа из конгресса США ранили во время стрельбы на бейсболе Политика
Трамп назвал раненого конгрессмена своим другом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку