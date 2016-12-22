СМИ узнали о задержке сделки по Brexit из-за пожара в многоэтажке Лондона

Пожар в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне, в котором погибли шесть человек и пострадали более 60, стал причиной задержки начала переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники.



По этой информации, из-за пожара Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и Консервативная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отложат формирование правящей коалиции. Это может также повлиять на дату начала переговоров по Brexit, отметили источники издания.



​В результате пожара в 24-этажном жилом здании в Лондоне погибли минимум шесть человек, более 60 пострадали, 20 из них находятся в критическом состоянии в больницах. В полиции предупредили, что число жертв, скорее всего, возрастет — из-за того что опознание тел потребует времени.



​Пожар начался в ночь на 14 июня, когда большая часть жильцов спали. Всего в здании проживали около 120 семей. Причина возгорания пока не ясна.



9 июня стали известны неполные результаты выборов в палату общин, согласно которым Консервативная партия Терезы Мэй лишилась большинства в парламенте. Позднее Тереза Мэй сформировала правительство меньшинства, при этом начав вести параллельные переговоры с юнионистской партией.