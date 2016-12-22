​Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила коалицию США в применении фосфорных бомб в Сирии, которые угрожают жизни и здоровью местного населения. Об этом говорится в докладе организации.

«Независимо от того, каким образом используется белый фосфор, его применение влечет высокий риск получения ужасного и продолжительного вреда в густонаселенных городах, таких как Ракка и Мосул, а также в любых других районах с высокой концентрацией гражданских лиц», — заявил представитель Human Rights Watch​ Стив Гуз.

Гуз призвал коалицию «принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму вред для мирных граждан при использовании белого фосфора в Ираке и Сирии». Он отметил, что белый фосфор может применяться на поле боя для создания дымовой завесы или подачи сигналов, а также в качестве зажигательного оружия.

Коалиция США оказывает поддержку с воздуха курдским подразделениям, которые участвуют в боях за Ракку. Последний удар по силам, поддерживающим режим Асада, авиация международной коалиции во главе с США нанесла в Сирии 8 июня.