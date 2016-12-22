Суд отклонил жалобу выдворенных из России мормонов на закон о миграции

Конституционный суд России (КС) 14 июня отклонил жалобу выдворенных из России мормонов, которые заявили о «неточности» в законе о миграции. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
С жалобой в КС обратились два гражданина США — Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхем Паркер Дрэйк. По их мнению, в правилах постановки на миграционный учет иностранных граждан присутствует «неопределенность».
По словам адвоката заявителей Марины Жировой, одни суды предписывают ставить иностранцев на учет «там, где они ночуют», а другие — «там, где они проводят свою деятельность». Она подчеркнула, что в течение 15 лет постановка на учет не вызывала вопросов у органов миграционного контроля, однако в этот раз суд составил административные протоколы о нарушении миграционного режима. Жирова отметила, что ее подзащитные не понимают, в какой связи им назначена «самая строгая из всех возможных» мер наказания.
По данным правоохранительных органов, несколько десятков мормонов, граждан США, были зарегистрированы в квартире № 13 одного из домов по улице Водников в Самаре, сообщал портал 63.ru. Хозяин квартиры якобы не знал об этом и обратился в правоохранительные органы.
Марина Жирова сообщала порталу, что причиной выдворения граждан США стала путаница в документах. В доме № 95 на улице Водников есть два помещения под номером 13 — квартира и комната. Квартира № 13 принадлежит жителю Самары, а комната № 13 находится в собственности церкви. Адвокат отметила, что в регистрационных уведомлениях, которые предоставили граждане США в Федеральную миграционную службу, была лишь строка «квартира», исправить ее на «комнату» они не могли. В связи с этим сотрудники ФМС посчитали, что миссионеры предоставили ложные сведения о постановке на миграционный учет.
По решению Самарского и Советского судов, гражданам США назначили штраф в размере 2 тыс. руб. и предписали покинуть страну с запретом на въезд в течение пяти лет, сообщал портал 63.ru