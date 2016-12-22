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Мать распылившего газ подростка прокомментировала его задержание
Общество, 14:37
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Мать распылившего газ подростка прокомментировала его задержание

Мать задержанного за распыление газа на протестной акции в Москве 17-летнего подростка Ольга Галяшкина не знала, что ее сын собирается на митинг. Об этом она рассказала, РБК.

«Сказал, что просто пошел гулять. Навального он поддерживает, хочет жить в правовом государстве», — сказала Галяшкина.

По ее словам, газовый баллончик подросток постоянно носит с собой. «Когда он был маленький, на него напала собака. Поэтому он носит баллончик с собой всегда», — пояснила она.

Один из одноклассников подростка рассказал РБК, что задержанный задумывался о том, чтобы стать в будущем полицейским. «Насколько мне известно, он сам подумывал пойти в органы внутренних дел», — уточнил он. По словам одноклассника, его товарищ «учится на 4 и 5, никогда никому не хамит, всегда со всеми здоровается первым. Ничего противозаконного, насколько мне известно, никогда не делал».

О том, что на митинге на Пушкинской площади 12 июня неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, газ применили против нее.

После этого ГУ СКР возбудило уголовное дело в отношении распылившего газ участника митинга по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Позже пресс-служба Росгвардии сообщила, что от распыления перцового аэрозоля пострадал сотрудник ОМОНа, у которого медработники диагностировали ожог глаза. По данным ведомства, распылившего газ задержали.

Ресурс «ОВД-Инфо» сообщал, что Следственный комитет из ОВД «Люблино» увезли двух подозреваемых в нападении на силовиков с перцовыми баллончиками. Активистка «Открытой России» Полина Немировская сообщила «Медиазоне», что одного из задержанных отпустили из СК. Однако, по ее словам, там оставался второй задержанный, 1999 года рождения. С ним работал адвокат «Открытой России», уточняла она. Координатор «Открытой России» Мария Баронова также сообщила РБК, что в распылении газа подозревается несовершеннолетний подросток.

Глава департамент региональной безопасности Москвы Владимир Черников рассказал о 136 задержанных на акции 12 июня подростках. Он считает, что они участвуют в оппозиционных акциях, чтобы «реализовать себя» и живут в «придуманном мире». По его словам, государство и семьи должны заниматься их «душевной настройкой».

Антикоррупционные акции прошли 12 июня в Москве и других городах России. По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 866 участников митинга. Также задержали инициатора этих акций, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, некоторых руководителей ФБК, фотокорреспондента Евгения Фельдмана, координатора «Открытой России» Марию Баронову и других протестующих.

Теги: задержания , Алексей Навальный , несовершеннолетний гражданин , митинг 12 июня
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