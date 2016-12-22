Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,81 EUR Нал. 64,29 63,71 USD Бирж. 57,03 +0,05 EUR Бирж. 63,90 +0,02 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1852,22 -0,49% РТС 1023,16 -0,76% Brent 48,43 +0,41% DJIA 21328,47 +0,44% Nasdaq 6220,37 +0,73% FTSE 7544,24 +0,58%
ФСБ сообщила о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота
Лента новостей
В Минобороны заявили об отсутствии западной помощи Алеппо 14:19, Общество Путин во время «Прямой линии» поговорит по видеосвязи с 10 городами 14:14, Политика Адвокат назвал приговор по делу Реймера «жестоким и бездоказательным» 14:14, Общество ФСБ сообщила о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота 14:10, Общество В Минске прокомментировали задымление на Чернобыльской АЭС 13:54, Политика Инвестиции в российскую недвижимость за год выросли на 229,5% 13:46, Недвижимость Освоение профицита: почему программа реновации важна для Москвы 13:43, Мнение При пожаре в многоэтажке в Лондоне погибли шесть человек 13:42, Общество На Урале нашли пропавшего в лесу четырехлетнего мальчика 13:36, Общество Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве 13:32, Общество Володин анонсировал принятие закона об отношениях человека и робота 13:32, Политика В Кремле заявили о «боли» при чтении житейских обращений граждан к Путину 13:24, Общество Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб. 13:21, Общество Замглавы администрации Курска стал фигурантом дела о вымогательстве 13:13, Политика Володин напомнил депутатам о зарплате в ответ на идею о «совете блогеров» 13:11, Политика ФНС потребовала от «дочки» Roshen выплатить 150 млн руб. налогов 13:10, Бизнес В МИДе назвали дату визита министра иностранных дел Франции в Москву 13:05, Политика Орловский суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному 13:04, Общество Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб. 13:03, Финансы Российского боксера не пустили на чемпионат Европы на Украине 13:01, Спорт Минюст утвердил научную степень по теологии 12:58, Общество Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии» 12:57, Политика В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от США с Днем России 12:54, Политика Верховный суд вернул коллекционеру изъятую ФСБ картину «Христос во гробе» 12:50, Общество Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом 12:50, Политика СМИ сообщили о возвращении Игоря Денисова в «Зенит» 12:41, Спорт «Спартак» вместо «Открытия»: на каких аренах пройдет Кубок конфедераций 12:37, Спорт Космический корабль «Прогресс» с припасами для МКС вышел на орбиту 12:36, Технологии и медиа
ФСБ сообщила о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота
Общество, 14:10
0
ФСБ сообщила о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота

На главной базе Северного флота в городе Североморске Мурманской области было обнаружено более 2 т бесхозной взрывчатки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Северному флоту.

По данным ФСБ, взрывчатка была найдена возле одного из военных объектов. После этого были приняты меры по предотвращению ЧП. Как сообщает спецслужба, составляющие найденной взрывчатки используются при изготовлении авиабомб.

По сообщению агентства, находка была брошена подрядной организацией из Северо-Кавказского региона.

В мае в Амурской области было найдено около 50 противотанковых мин. Как сообщала пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и противопожарной безопасности, снаряды были найдены в 5 км от города Сковородино.

Теги: взрыв , Северный флот , взрывчатка
Главное
Экс-директор ФСИН Реймер получил восемь лет за хищение 1,3 млрд руб. Общество
Материалы по теме
СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке Общество
СМИ узнали о возможной принадлежности взрывчатки в Дортмунде армии ФРГ Политика
На Украине задержали гражданина России с оружием и взрывчаткой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку