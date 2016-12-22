ФСБ сообщила о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота

На главной базе Северного флота в городе Североморске Мурманской области было обнаружено более 2 т бесхозной взрывчатки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Северному флоту.
По данным ФСБ, взрывчатка была найдена возле одного из военных объектов. После этого были приняты меры по предотвращению ЧП. Как сообщает спецслужба, составляющие найденной взрывчатки используются при изготовлении авиабомб.
По сообщению агентства, находка была брошена подрядной организацией из Северо-Кавказского региона.
В мае в Амурской области было найдено около 50 противотанковых мин. Как сообщала пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и противопожарной безопасности, снаряды были найдены в 5 км от города Сковородино.