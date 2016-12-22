В МИДе назвали дату визита министра иностранных дел Франции в Москву

Орловский суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб.

Российскому боксеру запретили въезд на чемпионат Европы на Украине

Минюст утвердил научную степень по теологии

Кремль отказался признать репетицией встречу с участниками «Прямой линии»

В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от США с Днем России

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Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом

СМИ сообщили о возвращении Игоря Денисова в «Зенит»

«Спартак» вместо «Открытия»: на каких аренах пройдет Кубок конфедераций

Космический корабль «Прогресс» с припасами для МКС вышел на орбиту

Mazda отзовет более 4,5 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

Курс евро на 15 июня

EUR ЦБ: 63,95 (+0,18)

Курс доллара на 15 июня

USD ЦБ: 57,03 (+0,12)

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Издательство Time Inc. уволит 300 сотрудников в рамках реструктуризации

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На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде произошел пожар

На акции против реновации возле Госдумы в Москве задержали 12 человек

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Цифровая эра переворачивает с ног на голову целые отрасли

Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин вышел на свободу по УДО

Лучшие проекты России в традиционной и будущей энергетике на ЭКСПО-2017

В России начали производить комплексы для размагничивания боевых кораблей

В США сократят сроки кредитов для попавших под санкции российских банков

В «Яндекс.Транспорт» добавят машины каршеринговых компаний