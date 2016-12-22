Космический корабль «Прогресс» с припасами для МКС вышел на орбиту
Технологии и медиа, 12:36
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Космический корабль «Прогресс» с припасами для МКС вышел на орбиту
Стартовавшая 14 июня с космодрома в Байконуре ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела на промежуточную орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-06», сообщает «Интерфакс» из Центра управления полетами (ЦУП).
Ранее ЦУП сообщал, что «Прогресс МС-06» должен доставить на Международную космическую станцию более 2 т различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
Автоматическая стыковка корабля с МКС запланирована на 14:42 мск 16 июня 2017 года.