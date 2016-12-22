В Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений от США с Днем России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, поступило ли поздравление от США с Днем России, сообщает «РИА Новости».​

Представитель Кремля рекомендовал обратиться за комментариями по этому поводу в МИД.

«Поздравления идут по дипломатическим каналам, давайте в Министерство иностранных дел», — сказал Песков.

О том, что Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России, рассказал представитель российского посольства в США Николая Лахонина.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал Лахонин.

В Государственном департаменте США объяснили отсутствие поздравления тем, что «больше не распространяют поздравления в качестве пресс-релизов», а размещают их у себя на сайте. По словам представителя Госдепа, новый подход предполагает, что официальные поздравления передаются через посольства США в столицах стран.

При этом на странице России на сайте Госдепа на момент публикации материала последняя запись датируется 9 июня. Она была связана с заявлением пресс-службы ведомства о задержании чемпиона мира по ММА Мурада Амриева в Белоруссии и передаче его чеченским сотрудникам правоохранительных органов. При этом на сайте посольства и консульства США в России опубликована единственная запись по теме 12 июня. Это слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который заявил о «решительном осуждении» США «задержаний сотен мирных протестующих по всей России» на акциях оппозиции в различных городах России.