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Трамп продлил санкции против Белоруссии на год
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Трамп продлил санкции против Белоруссии на год
Политика, 12:14
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Трамп продлил санкции против Белоруссии на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Белоруссии, впервые введенных исполнительным указом в июне 2006 года. Срок действия ограничений истекал 16 июня, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Трамп пояснил, что «действия отдельных членов правительства Белоруссии и других людей и проводимая ими политика все еще представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Эти санкции были введены Джорджем Бушем-младшим после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году, победу на которых одержал Александр Лукашенко. В ЕС и США выборы назвали не соответствующими демократическим нормам.

Документ запрещал гражданам и компаниям США предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В первоначальный список попали Александр Лукашенко, его сын и помощник Виктор Лукашенко, замглавы президентской администрации Наталья Петкевич, министр юстиции Виктор Голованов и другие лица, всего санкции вводились против 10 человек (должности указаны на момент принятия документа).

Теги: Санкции , Белоруссия , Александр Лукашенко , Дональд Трамп
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