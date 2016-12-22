Трамп продлил санкции против Белоруссии на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Белоруссии, впервые введенных исполнительным указом в июне 2006 года. Срок действия ограничений истекал 16 июня, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Трамп пояснил, что «действия отдельных членов правительства Белоруссии и других людей и проводимая ими политика все еще представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
Эти санкции были введены Джорджем Бушем-младшим после президентских выборов в Белоруссии в 2006 году, победу на которых одержал Александр Лукашенко. В ЕС и США выборы назвали не соответствующими демократическим нормам.
Документ запрещал гражданам и компаниям США предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В первоначальный список попали Александр Лукашенко, его сын и помощник Виктор Лукашенко, замглавы президентской администрации Наталья Петкевич, министр юстиции Виктор Голованов и другие лица, всего санкции вводились против 10 человек (должности указаны на момент принятия документа).