В МИДе назвали дату визита министра иностранных дел Франции в Москву

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Москву 20 июня. Об этом рассказал замглавы министра иностранных дел России Алексей Мешков, предает «РИА Новости».
В ведомстве сообщили, что Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым российско-французские отношения и международные проблемы, среди которых конфликт в Сирии и на Украине.
Накануне, 13 июня, замглвы российского МИДа Григорий Карасин по просьбе французской стороны встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Жаном-Морисом Рипером, сообщали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
По данным МИДа, Стороны обсудили ситуацию на Украине, подтвердили «безальтернативность полного выполнения» минских соглашений в качестве единственного согласованного пути к его урегулированию.
Карасин заявил, что серьезно озабочен «усугубляющимися гуманитарными проблемами» на Донбассе, которые последовали после блокады региона Киевом.
Владимир Путин 21 мая посетил Францию с незапланированным визитом. Поводом для поездки стала 300-я годовщина визита императора Петра в эту страну. В рамках поездки президент России встретился с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Их переговоры проходили в Версальском дворце и длились около трех часов. После встречи российский лидер предложил Макрону провести в России «несколько недель», отметив, что Петр I «несколько недель» находился во Франции, а в дипломатическом мире все делается «на основе взаимности».