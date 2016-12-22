Полицейский сбил пешехода на остановке в Москве

Сотрудник МВД наехал на остановку на Каширском шоссе в Москве. В результате случившегося погиб пешеход, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, авария произошла у дома №76. Полицейский, находясь за рулем Subaru, не справился с управлением. В момент аварии правоохранитель находился не на службе, сообщили в МВД. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент по факту аварии проводится проверка.

В начале мая в Челябинске полицейский сбил на пешеходном переходе двух детей. Как сообщало региональное управление МВД, дети переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В ведомстве отмечали, что сотрудник полиции на месте происшествия оказал пострадавшим доврачебную помощь. Алкогольного опьянения, как подчеркивали в МВД, у полицейского обнаружено не было.