Полиция сообщила о жертвах при пожаре в жилой башне на западе Лондона

Британская полиция сообщила о «нескольких» погибших при пожаре в 27-этажной жилой башне на западе Лондона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пожарного комиссара города Дэни Коттон.

В настоящее время спасатели устанавливают количество погибших, на месте продолжается работа пожарных. «Это беспрецедентный случай за всю мою 29-летнюю карьеру», — добавила Котон.

Комиссар также сообщила, что в результате пожара пострадали более 50 человек. Они были доставлены в медицинские учреждения. ​

В посольстве России в Лондоне РБК сообщили, что «граждане России не обращались за помощью в посольство». «Мы не располагаем информацией о пострадавших россиянах в результате пожара в жилом доме в Лондоне», — пояснил сотрудник посольства.

Ранее Reuters писал о 30 пострадавших в результате пожара. Как сообщали в Лондонской пожарной бригаде, пожар произошел в апартаментах Lancaster West в северной части района Кенсингтон на западе Лондона. По данным аварийной службы, возгорание началось до рассвета.​