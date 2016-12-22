Из возглавляемой заммэром Томска стоматологии похитили 500 тыс. руб.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело по факту хищения около 500 тыс. руб. в стоматологической поликлинике Томска, которой на тот момент руководила занимающая сейчас пост заместителя мэра города Татьяна Домнич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В ведомстве сообщили, что дело было возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным ФСБ, деньги были похищены «путем обмана» в период с января 2015 года по январь 2016 года, когда стоматологию возглавляла Татьяна Домнич. В ведомстве объяснили, что один из руководителей поликлиники «необоснованно и незаконно получал вторую заработную плату».

По данным информагентства «НИА Томск», медучреждение, в котором произошло хищение, называется ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника». В данный момент, как сообщили ТАСС в ФСБ, правоохранители изымают документы в департаменте здравоохранения по Томской области.

Татьяна Домнич стала заммэром по соцполитике в январе 2016 года. С 2014 года по 2015 год она занимала должность заместителя начальника областного здравоохранения по медицинским вопросам. В сентябре 2015 года стала депутатом городской думы.