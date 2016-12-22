При пожаре в жилой башне на западе Лондона пострадали 30 человек

По меньшей мере 30 человек пострадали при пожаре в 27-этажной жилой башне на западе Лондона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу скорой помощи.

Как сообщали в Лондонской пожарной бригаде, пожар произошел в апартаментах Lancaster West в северной части района Кенсингтон на западе Лондона.

Работники аварийных служб уточняли, что возгорание началось до рассвета. Все люди, находящиеся в здании, были эвакуированы.

В пожарной службе пожар назвали «большим и очень серьезным инцидентом». На месте в данный момент работают около 200 пожарных, добавили в ведомстве. Причины возгорания пока неизвестны.