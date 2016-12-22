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Путин прокомментировал слова сравнившей его с Гитлером Клинтон
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Путин прокомментировал слова сравнившей его с Гитлером Клинтон
Политика, 08:47
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Путин прокомментировал слова сравнившей его с Гитлером Клинтон

В сравнении бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Путина с Гитлером «ничего нового» нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну, которое показали на телеканале Showtime. Выдержки из интервью привело «РИА Новости».

Путин отметил: «У нас тоже могли бы быть всякие сравнения». «Но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний», — добавил он.

«Мы с ней знакомы лично. Она энергичная женщина», — подчеркнул российский лидер, говоря о Клинтон.

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В марте 2014 года, рассуждая о ситуации вокруг Крыма, Клинтон заявила, что слова Путина о необходимости защищать русских на полуострове напоминают действия Адольфа Гитлера, который заявлял, что должен защитить проживающих в Восточной Европе людей, которые имеют немецкие корни. Об этом 5 марта писало издание Long Beach Press Telegram. Позже в интервью CNN она заявила, что просто «проводила параллели», а не сравнивала Путина с Гитлером. Она уточнила, что лишь пыталась показать людям «небольшую историческую перспективу».

О сходстве между воссоединением Крыма с Россией и политикой главы Третьего рейха по захвату в 1938 году Судетской области тогда еще в Чехословакии​ чуть позже высказался и министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он заявил об этом во время выступления перед школьниками в Берлине.

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МИД России 3 апреля 2014 года назвал слова главы Минфина Германии «грубой подтасовкой исторических событий и фактов». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «занимающий высокий министерский пост государственный чиновник в Германии должен отдавать отчет своим словам». По данным МИДа, от слов Шойбле «дистанцировались» канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер.

Присоединение Крыма к России произошло после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за такое решение. Киев не признает это, считая Крым своей, но временно оккупированной территорией. Также присоединение Крыма считают аннексией США, Евросоюз и другие страны, которые позже ввели санкции против России.

Теги: Владимир Путин , Хиллари Клинтон , Адольф Гитлер , фильм о Владимире Путине
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