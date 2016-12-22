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Медведев изменил порядок выдачи госгарантий по кредитам на инвестпроекты
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Медведев изменил порядок выдачи госгарантий по кредитам на инвестпроекты
Финансы, 08:43
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Медведев изменил порядок выдачи госгарантий по кредитам на инвестпроекты

Правительство изменило порядок предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам для реализации инвестиционных проектов. Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Государственные гарантии не предоставят, если принципалы и бенефициары — иностранные юридические лица. Кроме того, госгарантии не будут получены, если доля офшорных компаний составляет более 50% уставного капитала принципала.

Госгарантию могут отозвать, если выявят нецелевое использование обеспеченных этой гарантией заемных денег. Принципалу нужно предоставить обеспечение исполнения обязательств по удовлетворению регрессных (обратных) требований гаранта к принципалу, которые могут возникнуть в связи с исполнением госгарантии. Таким обеспечением могут быть: поручительство юридического лица из России, гарантия от российского банка, залог движимого (кроме ценных бумаг) и недвижимого имущества принципала, либо другого российского юрлица.

Правительство ранее, 15 мая, утвердило новые правила предоставления государственных гарантий по кредитам или облигационным займам, которые привлекаются для обеспечения устойчивости экономического развития. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте кабмина. Кабмин запрещал предоставление госгарантий, если принципалы и бенефициары также являются иностранными юрлицами, либо доля офшорных компаний — более 50% уставного капитала принципала.

В феврале Минфин предложил поменять систему госгарантий по кредитам, сообщалось в программном документе министерства «Основные направления государственной долговой политики» на 2017–2019 годы (.pdf), который опубликовали на сайте ведомства. В Минфине считали, что нынешняя система госгарантий по кредитам и инвестпроектам предприятий исчерпала себя, так как бизнес все чаще воспринимает эту систему как бесплатную бюджетную страховку. Одним из решений министерство видело введение платы за госгарантии. В качестве второго решения Минфин предложил давать гарантии «планово-убыточным» проектам и гарантии, которые покроют 100% обязательств.

Теги: Кредиты , кабмин , госгарантии , инвестпроекты , облигационные займы
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