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Путин предупредил об адекватном российском ответе на действия НАТО
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Путин предупредил об адекватном российском ответе на действия НАТО
Политика, 07:10
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Путин предупредил об адекватном российском ответе на действия НАТО

Расширение Североатлантического альянса, а также размещение в Европе систем противоракетной обороны (ПРО) вынуждает Москву на это реагировать, заявил в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Серия этих интервью послужила основой для документального фильма о российском лидере. Отрывок из него, как замечает агентство, был показан на телеканале Showtime.

«На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения», — заметил он, подчеркнув, что «при этом» ответ России «будет гораздо дешевле». «Она (техника. — РБК) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной», — заявил Путин, добавив, что таким образом Россия «сохранит этот так называемый стратегический баланс». «Баланс — это очень важная вещь», — резюмировал президент.

В ходе диалога со Стоуном Путин? говоря о расширении альянса, по информации ТАСС, заметил, что вместо расширения НАТО можно заключать договоры о безопасности и взаимной помощи. К таким действиям страны, как пояснил президент, по его мнению, могут прибегать только в случае, если чувствуют себя в опасности.

«Можно заключить двусторонние договоры о безопасности и взаимной помощи», — пояснил он, отметив, что «необязательно создавать образ врага из кого-то». После того, как развалился Советский союз, а Иран отказался от ядерных программ, нет смысла развертывать ПРО и расширять альянс, добавил Путин. Однако, несмотря на это США, как заметил глава России, «в одностороннем порядке вышли из Договора по ПРО».

«И нам все время говорят: вас это не касается... Это против Ирана делалось якобы», — рассказал Путин, отметив, что «вот сейчас нет проблемы Ирана». «Подписан договор с ним», — напомнил политик, подчеркнув, что «Иран отказался от всяких ядерных программ военных».

«США с этим согласились, подписали соответствующий документ. А программа развития системы противоракетной обороны с ее элементами в Европе продолжается полным ходом», — заявил Путин. «Против кого?» — возмутился он, пояснив, что, «значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать».

Кроме того, как передает «РИА Новости», в интервью Стоуну президент России также рассказал, что для России «здесь две угрозы». Первой он, в частности, счел «размещение противоракет» в непосредственной близости от российских границ. Вторая же «угроза», по мнению российского лидера, заключается в том, что «пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет».

«В восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят», — сообщил Путин. Россия в целом, как уточнил президент, сейчас практически окружена ПРО.

Теги: НАТО , Владимир Путин , Европа , ПРО
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