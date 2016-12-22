Путин назвал «безупречной» работу по созданию конфликта России и Украины

Поспособствовавшие возникновению конфликта России и Украины выполнили свою работу «безупречно», заявил президент Владимир Путин. Такие цели, по его мнению, в частности, преследовали многие «наши партнеры из США и Европы»

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по созданию российско-украинского конфликта была проведена «безупречно». Эту цель, по его мнению, преследовала «философия политики» США на Украине. Об этом российский лидер рассказал в одном из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Эти беседы легли в основу документального фильма. Отрывок ленты, как пишет «РИА Новости», был показан на телеканале Showtime. ​

«Философия международной американской политики в этом регионе [украинском] заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России», — заявил политик, пояснив, что, по его данным, это происходит потому что «в этом [сближении] кто-то усматривает какую-то угрозу». «Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины», — пояснил Путин. Многие российские "партнеры из США и Европы», как добавил президент, по его мнению, «действовали исходя именно из этих соображений, а не из соображений свободы выбора украинского народа».

«Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная», — добавил политик, заметив, что «в этом смысле те, кто это сделал [способствовал созданию конфликта между Россией и Украиной], достигли своей цели». «Сделали это безупречно. Они молодцы», — подчеркнул президент, уточнив однако, что, «если посмотреть на проблему пошире», по его мнению, следовало бы сделать совсем иной вывод.

По словам Путина, если рассматривать ситуацию «не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообщества, <...> лет на 25 вперед, посмотреть, как складывается ситуация в мире, тогда надо было бы поменять философию к международным отношениям», заключил президент.