СМИ узнали о передаче Пентагону права изменять число солдат в Афганистане

Президент США Дональд Трамп расширил полномочия главы Пентагона Джеймса Мэттиса по Афганистану, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник среди чиновников.

Теперь министр, как уточнил собеседник агентства, сможет самостоятельно регулировать количество американских военных в Афганистане, в том числе, увеличивать это число по «запросу командующего США».

При этом срочного решения об увеличении войск в республике, как пояснили Reuters, пока нет. В настоящий момент там, по данным источника агентства, находится 8,4 тыс. американских военнослужащих.

Аналогичное решение в отношении войск США в Сирии и Ираке Трамп принял в апреле. Тогда же, как напоминает агентство, Мэттис предупреждал конгресс, что поддерживаемые США афганские военные не борются с членами запрещенной в России радикальной организации «Талибан», несмотря на более чем 15-летнюю войну.

В Пентагоне, как отмечает Reuters, информацию о расширении полномочий главы ведомства комментировать отказались.​