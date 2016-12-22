Путин назвал попытки нарушить ядерный баланс в мире «большой ошибкой»

Президент России Владимир Путин в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном заявил, что попытки нарушить международный ядерный баланс, по его мнению, являются «большой ошибкой». Об этом политик, как передает ТАСС, сообщил Стоуну в одном из интервью.

Диалог, как поясняет агентство, шел о создании в США атомной бомбы, а также о том, как еще тогда советская разведка получала данные по ее разработке. Путин на это рассказал, что Москве информацию о бомбе для того, чтобы восстановить ядерный баланс в мире, передавала «команда ученых».

«А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить», — заявил президент, отметив, что «это большая ошибка».

«Когда Соединенные Штаты создали атомную бомбу, и Советский Союз начал активно развивать эту же атомную программу, в России работали и отечественные ученые, иностранные ученые, прежде всего немцы», — пояснил Путин, добавив, что «наша разведка получала огромное количество информации из Соединенных Штатов».

Стоуну Путин также напомнил про обвиненных в 1950-х годах в шпионаже в пользу СССР американских супругов Юлиуса и Этель Розенбергов, которые, как уточнил Путин, «были отправлены на электрический стул». «Не они добывали эту информацию, они только передавали ее», — заметил российский лидер, пояснив, что передавали эти данные, по его мнению, «сами ученые, которые разрабатывали американскую атомную бомбу».

«Почему они это делали? Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки. Загнать его туда невозможно», — отметил глава России, подчеркнув, что международная команда ученых, как он считает, была «поумнее, чем политики».

«Они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс», — заявил президент.​

Фильм Оливера Стоуна о Путине состоит из четырех частей. Ранее режиссером были опубликованы отрывки из этой ленты, на которых российский лидер, в частности рассказывал об отношении к Эдварду Сноудену, о своей охране и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.



Права на показ «Интервью с Путиным» в России приобрел «Первый канал». В эфире фильм будет показан в период с 19 по 22 июня в 21:30 мск. В русском варианте работа Стоуна будет называться «Путин».