Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию с Катаром

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном изоляцию Катара, сообщается на сайте Кремля.

Также в ходе переговоров российский лидер и Аль Нахайян, как пояснили в пресс-службе, говорили об «и без того тяжелом положении во всем ближневосточном регионе», которое, как уточняется в сообщении, ситуация с Катаром только «усугубляет».

По итогам этого диалога обе стороны, по информации представителей администрации главы России, выразили «взаимную заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса», а также подтвердили «успешную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавней встречи Путина с Аль Нахайяном в Москве, касающихся расширения комплекса российско-эмиратских связей и наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах».​

Изоляция Катара началась с 5 июня. В этот день о разрыве дипломатических отношений с Дохой объявили Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен и временное правительство Ливии, базирующееся на востоке страны. Позже к ним присоединились Коморские Острова, Мавритания и Маврикий. Все они обвинили Катар во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в финансовой поддержке таких запрещенных в России террористических организаций, как «Аль-Каид​а» и «Исламское государство».