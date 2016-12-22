В Волгограде эвакуировали дом из-за обрушения в нем лестницы и кровли

В Волгограде из-за обрушения лестничного пролета в жилом доме и части его кровли из здания эвакуировали всех людей, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
По информации спасателей, информация об инциденте поступила в дежурную часть в 22:10 мск. Происшествие, как уточнили в ведомстве, случилось в двухэтажном одноподъездном кирпичном жилом доме по улице Панферова в Красноармейском районе.
Возгорания в результате произошедшего, как пояснили в пресс-службе, зафиксировано не было. Также, по данным спасателей, не случилось повреждения квартир. Погибших или пострадавших — нет.
Всего из дома, как уточнили в министерстве, были эвакуированы 19 человек, в том числе четыре ребенка. В настоящее время все они, по информации представителей ведомства, направлены в пункт временного размещения в школе № 31.
Остальные обстоятельства, а также причины происшествия в настоящий момент уточняются.