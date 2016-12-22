На юге Италии произошло лобовое столкновение двух поездов

На юго-востоке Италии произошло лобовое столкновение двух поездов, сообщает RaiNews.

По данным издания, авария произошла в итальянской области Апулия, в нескольких километрах от города Лечче. В результате случившегося пострадали по меньшей мере десять человек. Помощь им была оказана прямо на месте.

Издание отмечает, что столкновение не привело к существенным повреждениям составов, поскольку они двигались с небольшой скоростью. В данный момент устанавливаются причины аварии. На месте работают полицейские и спасатели, добавляет издание.

В июле 2016 года в Апулии, на участке между городами Андрия и Корато, произошло лобовое столкновение двух поездов. Reuters со ссылкой на местные власти сообщал, что в результате аварии погибли 20 человек. Портал AndriaLive.it одной из причин столкновения называл то, что оба поезда ехали по одним путям.