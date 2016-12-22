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Организатора акции на проспекте Сахарова в Москве арестовали на 10 суток
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Организатора акции на проспекте Сахарова в Москве арестовали на 10 суток
Общество, 22:14
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Организатора акции на проспекте Сахарова в Москве арестовали на 10 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупций (ФБК) и организатора митинга на проспекте Академика Сахарова Романа Рубанова. Об этом РБК сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

«Суд признал Рубанова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП. (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Неповиновение, по мнению суда, заключалось в том, что якобы Рубанов не давал прохода гражданам на сцену», — сказал Жданов.

Роман Рубанов сообщил РБК, что речь идет об эпизоде с участием бывшего адвоката лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Виолеттой Волковой. «Я физически не мог ей препятствовать пройти на сцену, поскольку находился в этот момент с противоположной стороны от входа. Также мне инкриминируется то, что я как организатор не начинал митинга, тем самым препятствовал его проведению. Но, что примечательно, задержан я был в 14:30, а митинг должен был стартовать в 15:00», — пояснил директор ФБК.

Иван Жданов​ добавил, что защита Рубанова намерена обжаловать решение Мещанского суда. «Были процессуальные нарушения. В частности, протокол задержания Рубанова исправляли сегодня прямо в коридоре суда», — отметил Жданов.

Юрист также сообщил, что подпись свидетеля вносилась в протокол «в какой-то момент, непонятно где, без присутствия Романа». Он подчеркнул, что это «очень жесткое процессуальное нарушение». «Все эти нарушения мы отразим в жалобе и приобщим к ней ответ от мэрии Москвы о том, что митинг согласован с 15 до 16 часов. В ближайшее время мы направим апелляционную жалобу в Мосгорсуд», — констатировал Жданов.

Мэрия Москвы согласовала с Фондом борьбы с коррупцией проведение акции 12 июня на проспекте Сахарова в Москве. Накануне акции основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что отказывается проводить антикоррупционный митинг на проспекте Сахарова. Он призвал «мирно» в формате народных гуляний провести мероприятие на Тверской улице. Власти Москвы расценили заявление Навального как провокацию.

За неповиновение сотрудникам полиции на акции 12 июня по 15 суток получили оппозиционеры Марк Гальперин и Илья Яшин.​ Также на десять суток был арестован Вячеслав Мальцев.

Теги: арест , акция
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