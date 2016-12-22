В ДТП в Краснодарском крае погиб скульптор Александр Аполлонов

Российский скульптор Александр Аполлонов погиб в ДТП под Новороссийском в возрасте 69 лет. Об этом сообщил его сын Иван Аполлонов, передает ТАСС.



«Отец погиб в результате аварии, которая произошла в ночь с воскресенья на понедельник (с 11 на 12 июня)», — сказал Иван Аполлонов. Он также добавил, что траурные мероприятия пройдут в пятницу, 16 июня.

В пресс-службе управление МВД по Краснодарскому краю «Интерфаксу» рассказали, что скульптор погиб на трассе «Верхнебаканский-Краснодар» в районе станицы Северской. Аполлонов ехал как пассажир в автомобиле «Лада Приора», когда в него врезалась Chevrolet. В МВД отметили, что столкновение произошло из-за того, что водитель Chevrolet не уступил дорогу «Ладе».



В результате аварии скульптор скончался на месте. 57-летний водитель «Лады» и 64-летняя пассажирка были госпитализированы. Женщина, находившаяся за рулем, Chevrolet, обратилась за медицинской помощью на следующий день после инцидента, рассказали порталу «Кубань 24» в пресс-службе МВД.

Как сообщил телеканал «Россия. Кубань, по факту ДТП проводится проверка. По данным телеканала, прощание со скульптором пройдет 16 июня в Свято-Троицком соборе Краснодара.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким художника. Он отметил, что работы художника, а именно памятники Екатерине II, маршалу Георгию Жукову, обелиск в честь 200-летия Кубанского казачьего войска стали «визитной карточкой» Краснодарского края.



Александр Аполонов родился 11 августа 1947 года. Он являлся заслуженным художником Российской Федерации, членом-корреспондентом Российской академии художеств и заслуженным художником Кубани.