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СМИ сообщили о госпитализации депутата из Дагестана после нападения
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СМИ сообщили о госпитализации депутата из Дагестана после нападения
Политика, 19:58
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СМИ сообщили о госпитализации депутата из Дагестана после нападения

В Дагестане депутат Народного собрания Велиюлл​ Фаталиев был госпитализирован с ножевым ранением после нападения. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в городе Дербенте в здании Земельного комитета. На Фаталиева напали неизвестные. После нападения он был госпитализирован, жизни депутата ничего не угрожает. Как отметил источник, по предварительной информации, покушение на депутата совершил охранник начальника земельного комитета города Дербента. Он задержан, и его допрашивают.

Как сообщало «РИА-Дербент» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Фаталиев был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фаталиев — депутат от партии «Единая Россия», сообщается на сайте Народного собрания Дагестана. Также он является членом комитета по здравоохранению и социальной политике.

Теги: покушение , происшествия , Дагестан , нападение
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