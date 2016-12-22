Поход в театр с 27-летней замглавы Минэнерго Украины выставили на аукцион

Возможность сходить в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Наталией Бойко выставили на аукцион, следует из информации на электронной площадке госзакупок Украины ProZorro.
Стартовая цена лота — 100 гривен ($3,8). «Заместитель министра присоединилась к акции «Месяц добра» и приглашает в театр. Наталья Бойко — уроженка Львова и настоящая ценитель театрального искусства подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет замечательных эмоций», — сказано в описании к лоту.
Ранее на сайте ProZorro появилась информация об аукционе на право позавтракать с заместителем МВД Украины по евроинтеграции, 25-летней Анастасией Деевой.
В сообщении, опубликованном на странице проекта в Facebook, говорилось, что речь идет о благотворительном аукционе. Собранные средства за данный лот пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии, поясняют организаторы аукциона.
Деева ранее заявила, что поддерживает аукцион. «Мне кажется, что благотворительность — это такая же неотъемлемая часть жизни для человека, как и спорт, образование, работа», — написала она на своей странице в Facebook.