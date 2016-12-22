Президент США Дональд Трамп потребовал извинений за «фейковые новости». Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Фейковые новости всегда на высоте. Где их извинения передо мной за все некорректные истории?» — написал американский президент.

В мае, во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут Трамп сказал, что с ним, как с политиком, обращаются хуже всех в истории. «Посмотрите, как в последнее время со мной обращаются, особенно СМИ», — сказал американских лидер.



Ранее Трамп критиковал работу американских журналистов, которые пишут о нем и о его действиях. В феврале он назвал The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN «врагами народа», потому что они писали «фейковые новости». Также предоставление недостоверной, по его мнению, информации, может помешать реализации внешней политики США, в том числе в отношении налаживания отношений с Россией.