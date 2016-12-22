Саудовская Аравия заявила о готовности помочь Катару едой

Саудовская Аравия готова предоставить Катару еду и медицинскую помощь. Об этом заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, передает Reuters со ссылкой на Sky News Arabia.

В сообщении Sky News Arabia отмечается, что помощь Катару будет предоставляться через Центр спасения и гуманитарной помощи короля Салмана. Об этом аль-Джубейр сказал на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии отметил, что бойкот, объявленный Катару, не является блокадой. Он сказал, что катарские порты и аэропорты открыты, но Саудовская Аравия запретила его кораблям и самолетам заходить на свою территорию.

Аль-Джубейр заявил, что решение ситуации с Катаром зависит от реакции Дохи на призывы прекратить поддержку экстремистов и прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

В начале июня десять государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Среди них Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет, Йемен, Коморские острова, Мавритания, Маврикий и Мальдивская Республика. Они обвиняют Доху во вмешательстве в свои внутренние дела, в финансовой поддержке террористических организаций «Аль-Каид​а» и «Исламское государство» (обе запрещены в России), а также в том, что Катар укрывает лидеров исламской организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России). Доха эти обвинения отвергает.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт между странами может перерасти в военное противостояние. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвали ближневосточные страны ослабить блокаду в отношении Катара.



Во время встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва с «беспокойством» узнала об изоляции Катара и об ухудшении его отношений с другими странами. Лавров подчеркнул, что Россия принципиально не будет вмешиваться в дипломатические отношения между странами, но она выступает за то, чтобы «любые противоречия» были решены путем дипломатического «взаимоуважительного диалога».